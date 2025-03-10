Tekirdağ'da Drift Yapanlara 132 Bin TL Ceza

Tekirdağ'da drift atan iki araca 132 bin TL ceza kesildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yeni pazar alanı yapılması beklenen boş arazide drift attığı belirlenen iki sürücüye toplam 132 bin 328 TL para cezası kesildi.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerine yeni yapılması planlanan pazar alanı, şimdilerde boş arazi konumunda olması nedeniyle, yeni araç kullananların kendi çapında eğitim gördüğü, civardaki aile ve çocukların da spor yaptığı bir alan olarak kullanılıyor.

Mahalle sakinlerinden gelen şikayetleri değerlendiren Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, bölgede drift attığı öne sürülen araç sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

2 ay trafikten men, sürücü belgesine de 2 ay el konuldu

Pazar alanı çevresini kuşatan trafik polisi, bir otomobil ile bir hafif ticari aracın drift attığını belirledi. İki araca toplam 132 bin 328 lira para cezası kesilirken, araçlar da çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak 2 ay süreyle trafik men edildi. Aynı zamanda bir araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı diğer sürücünün de 2 ay geçici olarak sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.