Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 54 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 112 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan, hırsızlık-yağma ve gasp, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 20 şahıs, dolandırıcılık sucundan 5 şahıs, cinsel istismar suçundan 2 şahıs, kasten yaralama suçlarından 5 şahıs, 6136 SKM suçlarından 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçlarından 9 şahıs olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 54 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - TEKİRDAĞ