Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çok sayıda kaçak makaron ile bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri tarafından Ayaspaşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon yapıldı. Depoda yapılan aramalarda 1 adet otomatik tütün doldurma makinesi, 300 bin adet boş makaron, 15 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 650 adet mükerrer kullanılacağı değerlendirilen tütün paketleri üzerinde bulunan TAPDK bandrolleri, 40 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kilogram paketli bandrollü tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili G.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ