Tekirdağ'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan bir cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı. Ayrıca, başka bir suçtan aranan bir şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

03.07.2024 18:45
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Tekirdağ'da kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, ilçe merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmaları çerçevesinde, Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak ve Yakamoz Sokak üzerinde bulunan 2 ayrı ikamette arama yaptı. Aramada, kasten öldürme ve TCK-188 suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. isimli şahıs saklandığı evde 1 adet ruhsatsız ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Bina içinde ayrıca, Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Hükümlü Tutuklunun Kaçması suçundan 3 yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C isimli şahıs ise polis ekiplerini görünce saklandığı kapının arkasında yakalandı.

Yakalanan zanlılar, Saray Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Saray, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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