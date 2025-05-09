Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda eroin maddesi ile birlikte peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Saray ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanması, deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ö.L. isimli şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştılar. Harekete geçen ekipler Ö.L. isimli şüphelinin evinde gerçekleştirdikleri aramalarda 19 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 parça halinde yaklaşık 600 içimlik uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 2 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.L., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ