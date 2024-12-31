Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Güvenlik Uygulaması

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Tekirdağ'da 2025 yılına güvenli geçiş için geniş çaplı uygulama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi güvenlik önlemlerini artırmak için tüm birimleriyle Değirmenaltı Mahallesi'nde uygulamalara başladı.

Değirmenaltı Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında, polis ekipleri araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Uygulamalara, asayiş, organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve trafik ekipleri katıldı. Geniş çaplı uygulama, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel suçları önlemek amacıyla titizlikle yürütüldü.

Dronlar, havadan denetim yapmak ve potansiyel tehlikeleri tespit etmek için kullanıldı. Ekipler, uygulama sırasında bir yanda GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü yaparken, diğer yanda narkotik dedektör köpeği yardımıyla araçları detaylı bir şekilde inceledi. Sürücüler, üst aramasından geçirilerek alkol testi yapıldı. Bu tür önlemler, özellikle yılbaşı döneminde artan eğlence etkinlikleri ve kalabalıklar göz önüne alındığında, güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.