Tekirdağ jandarması 1-30 Eylül'de 209 şüpheliyi yakaladı, 41 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ jandarması 1-30 Eylül'de 209 şüpheliyi yakaladı, 41 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ jandarması 1-30 Eylül\'de 209 şüpheliyi yakaladı, 41 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın 1-30 Eylül 2026'daki operasyonlarında 209 şüpheli yakalandı, 41'i tutuklandı. Operasyonlarda 4 tabanca, 1 av tüfeği, 5 otomobil, 2 sahte plaka, uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele, silah kaçakçılığı ve diğer suçların önlenmesine yönelik 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 209 şüpheli yakalanırken, 41 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 4 tabanca, 9 tabanca mühimmatı, 1 av tüfeği ve 6 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 5 otomobil ile 2 sahte plakaya da el konuldu.

Uyuşturucu operasyonlarında ise 1 kilo 14 gram kubar esrar, 1 kilo 858 gram bonzai, 2 gram kokain, 118 gram metamfetamin ve 16 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca bin 489 adet sentetik ecza, 127 kök kenevir, 114 uyuşturucu kullanma aparatı ve 9 hassas terazi bulundu.

Kaçakçılık operasyonlarında da 9 bin 170 litre etil/metil alkol, 161 litre alkollü içki, 146 kilogram açık tütün, 3 kilogram nargile tütünü, 333 bin 660 adet dolu makaron, 74 bin adet makaron, 274 puro ve 616 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 2 elektronik, 3 elle makaron doldurma makinesi ile 1 damıtma düzeneği de bulundu.

Ekiplerin çalışmalarında ayrıca 128 adet sahte ürün, 64 elektronik sigara, 43 boş sigara kutusu, 23 cep telefonu, 6 cep telefonu şarjı, 1 flash bellek ve 1 hard disk ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise 17 tarihi sikke, 2 tarihi eser, 2 dedektör ve 23 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

209 şüpheliye işlem

Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 209 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılırken, şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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