Tekirdağ Kapaklı'da Otobüs Yayaya Çarptı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen Romanya uyruklu kadın yayaya çaptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kapaklı ilçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çetin I. kontrolündeki 59 S 2052 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Romanya uyruklu Melisa Deniz D.'ye çarptı.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
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