Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

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Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kendilerini polis ve güvenlik görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının yönlendirdiği 78 yaşındaki Necati Akyıldız, yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak için sarrafa gitti. Sürekli telefonla konuşmasından şüphelenen sarraf Önder Orman görüşmeye müdahale etti, o sırada tesadüfen iş yerine gelen sivil polis de girişimi sonlandırdı. Altınlar bozdurulmadan sahibine teslim edildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kendilerini polis ve güvenlik görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, 78 yaşındaki kişiyi yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmaya ikna etti. Altınlarını bozdurmak için sarrafa giden yaşlı adamın şüpheli davranışlarını fark eden esnafın müdahalesiyle dolandırıcılık girişimi önlendi. Sarrafta yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Necati Akyıldız'ı telefonla arayan bir kadın, kimliğini kaybettiğini öne sürerek kendisini asayiş birimine aktarıyor bahanesiyle ağlarına düşürmeye çalıştı. Ardından Necati Akyıldız'ın kimliği üzerinden bir esnaf adına fatura kesildiğini iddia eden dolandırıcılar, yaşlı adamdan evindeki altınları bozdurmasını ve elde edilecek parayı oğlunun alacağını söyledi. Kimlik bilgileri ile ailesine ilişkin ayrıntıların dolandırıcılar tarafından kendisine söylenmesi üzerine paniğe kapılan Akyıldız, kimliğini yenilediğini ve olaydan haberdar olmadığını söylemesine rağmen telefon görüşmesini sonlandırmadı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evinde bulunan yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınları alarak sarrafa gitti.

SARRAFIN DİKKATİ DOLANDIRICILIĞI ÖNLEDİ

İş yerine geldiğinde sürekli telefonla konuşan Necati Akyıldız'ın davranışlarından şüphelenen sarraf Önder Orman, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu fark etti. Telefonda konuştuğu kişinin altınların bozdurulmasını ve paranın IBAN üzerinden gönderilmesini istemesi üzerine duruma müdahale eden Önder Orman, telefon görüşmesini sonlandırdı. O sırada tesadüfen sarrafa sivil bir polis memurunun müşteri olarak gelmesiyle dolandırıcılık girişimi son buldu. Necati Akyıldız'ın poşet içerisinde getirdiği altınlar, bozdurulmadan kendisine teslim edildi. Yaşanan o anlar ise sarrafın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

PANİKLEDİM, ALTINLARIM GİDECEKTİ

Dolandırıcıların kendisi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmasının korkmasına neden olduğunu anlatan Necati Akyıldız, "Evde oturduğum sırada bir kadın aradı. 'Necati Akyıldız sen misin' dedi. Kimliğimi kaybettiğimi söylediler. Aileme, çocuklarıma kadar her şeyi biliyorlardı. 'Ben kimliğimi buldum, kimliğimi iptal ettirdim yeni kimliğimi aldım kimliğim elimde' dedim. Kadın ise bana 'seni gizli bir istihbarata bağlayacağız o kişi soru soracak sen cevap vereceksin' dedi. Bana da bir iki soru sordu. Altınları bozdur, oğlum alacak diye söyle dediler. Kuyumcuya geldiğimde kişilerin dediklerini anlamadığım için arkadaşa verdim arkadaşım da 'dolandırıcı bunlar' dedi. O sırada buraya bir sivil polis memuru geldi. Telefonu aldı onla konuştu telefonu kapattı. O kişi bana halen 'kapatma' dedi. '50 metre kalıncaya kadar kapatma biz orayı basacağız' dedi. Altınları geri verdiler. Böyle bir olaya denk gelen vatandaşlarımız telefonlara cevap vermesinler ve hiç bir zaman inanmasınlar. O an benim beynim durmuş hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım ama karşılaşılıyor" ifadelerini kullandı.

DOLANDIRILMAK ÜZERE OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Yaşananları anlatan sarraf Önder Orman, Akyıldız'ın altınlarını bozdurmak istediği sırada sürekli telefonla konuşmasının dikkatini çektiğini belirterek, "Yaşlı amca geldi tanıdığımız bir müşterimdi. Altınlarını bozdurmak istedi. Sürekli telefonla konuşuyordu. Altınları masaya bıraktı ama telefonu kulağındaydı. Şüphelendim kim diye sordum, oğluyla konuştuğunu söyledi. Daha sonra telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, altınları bozdurup parayı IBAN üzerinden göndermemi istedi. Ben de telefonu meşgule aldım. Bu seni dolandırıyor diye söylediğim amcaya kim olduğunu sordum, bilmediğini söyledi. Telefonu kapattık kendisine dolandırılmak üzere olduğunu söyledim. O sırada iş yerine sivil polis geldi o sırada telefonla konuştu. Dolandırıldığını anladık altınları amcaya geri verdik ve onu dolandırılmaktan kurtardık" dedi.

Kaynak: İHA
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