Telegram Üzerinden Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan Gruplar Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Telegram Üzerinden Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan Gruplar Ortaya Çıktı

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden binlerce katılımcısı olan gruplar kuran uyuşturucu ve silah satışı yapan tacirlerin, polislerin dikkatini çekmemek için, uyuşturucu maddelere 'Metin Amca Online, Yeşilçay Online, Pisi, Çiko' gibi isimler verdikleri görüldü. Rus uyruklu bir programcı tarafından yapılan mesajlaşma uygulaması Telegram, son günlerde uyuşturucu ve silah ticareti yapmak için kötü niyetli kişilerce de kullanılıyor. Binlerce takipçisi bulunan gruplarda, zehir tacirleri ve silah satıcıları, adlarını da gizleyerek satışa sundukları uyuşturucu ve silahları platformu bir e-ticaret sitesi gibi kullanarak pazarlıyor. Herkese açık halde bulunan ve çoğunun herhangi bir istek olmadan katılım sağlanan Telegram gruplarına gün geçtikçe ilgi de artarken uyuşturucu maddelerin polis takibine takılmaması için 'Metin Amca Online, Yeşilçay Online, Pisi, Çiko' gibi isimlerle adlandırıldığı da görüldü. Telefon kullanımlarının küçük yaşlara indiği göz önüne alındığında ise, çocuklar için tehlikeye davet çıktığı düşünülüyor.

05.07.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanal ortamda işlenen suçlar arasına bir yenisi daha eklendi. Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden binlerce katılımcısı olan gruplar kuran uyuşturucu ve silah satışı yapan tacirlerin, polislerin dikkatini çekmemek için, uyuşturucu maddelere 'Metin Amca Online, Yeşilçay Online, Pisi, Çiko' gibi isimler verdikleri görüldü.

Rus uyruklu bir programcı tarafından yapılan mesajlaşma uygulaması Telegram, son günlerde uyuşturucu ve silah ticareti yapmak için kötü niyetli kişilerce de kullanılıyor. Binlerce takipçisi bulunan gruplarda, zehir tacirleri ve silah satıcıları, adlarını da gizleyerek satışa sundukları uyuşturucu ve silahları platformu bir e-ticaret sitesi gibi kullanarak pazarlıyor. Herkese açık halde bulunan ve çoğunun herhangi bir istek olmadan katılım sağlanan Telegram gruplarına gün geçtikçe ilgi de artarken uyuşturucu maddelerin polis takibine takılmaması için 'Metin Amca Online, Yeşilçay Online, Pisi, Çiko' gibi isimlerle adlandırıldığı da görüldü. Telefon kullanımlarının küçük yaşlara indiği göz önüne alındığında ise, çocuklar için tehlikeye davet çıktığı düşünülüyor.

Teknolojinin kötü niyetli kişiler tarafından da kullanıldığı ifade eden Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, "Telegram isimli chat programı içerisindeki çeşitli gruplar var. Bu grupları yönetenler sosyal medya vasıtasıyla insanları kendi tuzaklarına çekerek özellikle de yaşı küçük çocuklarında erişim imkanı olması nedeniyle çok riskli bilgiler barındırıyor. Bunlarda birisi, uyuşturucu, silah. Çok rahatlıkla herhangi birisi buradan silah satın alabiliyor. ya da ne yazık ki uyuşturucuya rahat ulaşılabiliyor. Alışveriş yapılıyor" dedi.

Şifreli mesajlar kullanıyorlar

Sansar, Telegram gruplarında uyuşturucu maddelerle ilgili kullanılan şifreli isimler ile ilgili de konuşarak bu takma isimlerin polis takibinden kaçmak için kullanılabilecek olduğuna dikkat çekti. Sansar, "Bu isimleri uyuşturucu maddelere eğlenceli isimleri vermek niyeti dışında, bu suçlarla ilgili yakalandıkları anlarda, 'Hayır ben uyuşturucu satmıyorum, birisinden bahsediyorum' demek için kodlar geliştirmişler. Bunlarda genelde 'Yeşil çay geldi, Metin amca geldi' gibi isimler veriyorlar. Ama bilinmeli ki Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatları bu şahısların üzerinde ve basına yansıdığı gibi birçok operasyon yapıyorlar "diye konuştu.

Sansar, ailelere de uyarılarda bulunarak, "Burada en önemli hususlardan bir tanesi çocuklarımızı takip ve kontrol etmektir. Burada görev ailelere düşüyor. Dolayısı ile çocuklara verdiği cep telefonu tableti bilgisayarı nasıl kullandıklarına bakmak lazım, analiz etmek lazım arada bir kontrol etmek lazım. Buradaki kontrollerde de telefonda arada nerelere giriyor kimlerle yazışıyor mutlaka kontrol etmek gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Telegram, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Telegram Üzerinden Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan Gruplar Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
00:45 Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı Göç İdaresi’nden açıklama var Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı? Göç İdaresi'nden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:33:57. #1.13#
SON DAKİKA: Telegram Üzerinden Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan Gruplar Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement