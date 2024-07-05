Telegram Üzerinden Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan Gruplar Ortaya Çıktı

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Sanal ortamda işlenen suçlar arasına bir yenisi daha eklendi. Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden binlerce katılımcısı olan gruplar kuran uyuşturucu ve silah satışı yapan tacirlerin, polislerin dikkatini çekmemek için, uyuşturucu maddelere 'Metin Amca Online, Yeşilçay Online, Pisi, Çiko' gibi isimler verdikleri görüldü.

Rus uyruklu bir programcı tarafından yapılan mesajlaşma uygulaması Telegram, son günlerde uyuşturucu ve silah ticareti yapmak için kötü niyetli kişilerce de kullanılıyor. Binlerce takipçisi bulunan gruplarda, zehir tacirleri ve silah satıcıları, adlarını da gizleyerek satışa sundukları uyuşturucu ve silahları platformu bir e-ticaret sitesi gibi kullanarak pazarlıyor. Herkese açık halde bulunan ve çoğunun herhangi bir istek olmadan katılım sağlanan Telegram gruplarına gün geçtikçe ilgi de artarken uyuşturucu maddelerin polis takibine takılmaması için 'Metin Amca Online, Yeşilçay Online, Pisi, Çiko' gibi isimlerle adlandırıldığı da görüldü. Telefon kullanımlarının küçük yaşlara indiği göz önüne alındığında ise, çocuklar için tehlikeye davet çıktığı düşünülüyor.

Teknolojinin kötü niyetli kişiler tarafından da kullanıldığı ifade eden Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, "Telegram isimli chat programı içerisindeki çeşitli gruplar var. Bu grupları yönetenler sosyal medya vasıtasıyla insanları kendi tuzaklarına çekerek özellikle de yaşı küçük çocuklarında erişim imkanı olması nedeniyle çok riskli bilgiler barındırıyor. Bunlarda birisi, uyuşturucu, silah. Çok rahatlıkla herhangi birisi buradan silah satın alabiliyor. ya da ne yazık ki uyuşturucuya rahat ulaşılabiliyor. Alışveriş yapılıyor" dedi.

Şifreli mesajlar kullanıyorlar

Sansar, Telegram gruplarında uyuşturucu maddelerle ilgili kullanılan şifreli isimler ile ilgili de konuşarak bu takma isimlerin polis takibinden kaçmak için kullanılabilecek olduğuna dikkat çekti. Sansar, "Bu isimleri uyuşturucu maddelere eğlenceli isimleri vermek niyeti dışında, bu suçlarla ilgili yakalandıkları anlarda, 'Hayır ben uyuşturucu satmıyorum, birisinden bahsediyorum' demek için kodlar geliştirmişler. Bunlarda genelde 'Yeşil çay geldi, Metin amca geldi' gibi isimler veriyorlar. Ama bilinmeli ki Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatları bu şahısların üzerinde ve basına yansıdığı gibi birçok operasyon yapıyorlar "diye konuştu.

Sansar, ailelere de uyarılarda bulunarak, "Burada en önemli hususlardan bir tanesi çocuklarımızı takip ve kontrol etmektir. Burada görev ailelere düşüyor. Dolayısı ile çocuklara verdiği cep telefonu tableti bilgisayarı nasıl kullandıklarına bakmak lazım, analiz etmek lazım arada bir kontrol etmek lazım. Buradaki kontrollerde de telefonda arada nerelere giriyor kimlerle yazışıyor mutlaka kontrol etmek gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL