TEM'de otomobil takla attı: 2 yaralı
BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Yaşar Yılmaz idaresindeki 37 LB 630 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Yaşar Yılmaz ve oğlu Furkan Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre iki şeritten sağlandı.
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