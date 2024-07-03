TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu\'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

03.07.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkararak defalarca takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Havullu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Ahmet Fazıl Tunç idaresindeki 06 GP 408 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, sağlık ve Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Peker yaşamını yitirirken sürücü Ahmet Fazıl Tunç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - BOLU

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
11:09 Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 14:57:17. #1.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement