TEM Otoyolu'nda minibüs yangını - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda minibüs yangını

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde seyir halindeki minibüs, motor kısmından alev alarak yandı. Minibüs yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06.06.2024 13:54
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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde seyir halindeki minibüs, motor kısmından alev alarak yandı. Minibüs yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VR 1071 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsün ön kısmını tamamen sardı. Sürücü minibüsü emniyet şeridine park ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüs ön kısmını saran alevler söndürüldü.

Yangın sebebiyle minibüs kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

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