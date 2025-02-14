Ters Yolda Kaçan Sürücü, İfadeleriyle Şaşırttı - Son Dakika
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Ters Yolda Kaçan Sürücü, İfadeleriyle Şaşırttı

Ters Yolda Kaçan Sürücü, İfadeleriyle Şaşırttı

Aksaray'da ters yola giren sürücü, polisin dur ihtarına uymadı; ceza kesileceğini anlayınca tepki gösterdi.

14.02.2025 03:54
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Aksaray'da ters yola girip "dur" ihtarına uymayıp polisin önünü kesmesiyle kısa sürede yakalanan sürücü, önce "Dalmışım" dedi, sonra ceza kesileceğini anlayınca "Biz Şahinci gibi değiliz, Aksaray'da sevilir sayılırız" dedi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 12. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Caddesi'nden 12. Bulvar istikametine trafik ışıklarından ters yola giren 68 KU 777 plakalı araç ters şeritte giderken polis ekiplerince fark edildi. Araca "dur" ihtarında bulunan polis ekipleri aracın durmaması üzerine peşine düşerek kısa süreli kovalamacayla önünü keserek aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü İ.U. basın mensuplarının, "Neden ters yola girdiniz?" sorusuna gülerek "Dalmışım" diye cevap verdi. Polis memurunun talimatıyla araç doğru istikamete çevrilirken, ceza işlemleri için yolun sağına alınan araçtan inen sürücü ceza kesileceğini anlayınca kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. "Çekmeyin" diyerek konuşmaya başlayan İ.U. isimli sürücü daha sonra "Burada bir şey yok ki. Sanki kaçakçı var gibi. Biz Aksaray'da sevilir sayılırız. Biz Şahinci gibi değiliz ki ya" diye konuştu. Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 11 bin 700 TL ceza kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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