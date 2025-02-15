Ters Yön Minibüs Sürücüsüne Cezası Kesildi

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Esenyurt'ta ters yönde seyreden minibüs şoförü trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada

Trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza yağdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta ters yönde seyir halinde olan bir minibüs sürücüsü hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Minibüs sürücüsünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüye toplam 18 bin 534 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 8 Şubat'ta akşam saatlerinde Esenyurt Ahmet Arif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüs şoförü ters istikamette seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe sayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, minibüs şoförünün kimliğini belirledi. 34 M 5557 plakalı minibüs sürücüsü T.Ç.'nin ruhsatı askıya alınırken, araçların ters istikamette sürülmesi suçundan toplam da 18 bin 534 TL trafik idari para cezası uygulandı.