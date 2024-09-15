THY Uçağında Skandal Yolcu

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Türk havayolları uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Londra seferini yapan uçağa binen bir yolcu kendisinin 10 bin TL'ye yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Kabin memurlarına da hakaret ve küfür eden adamı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu polise "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyledi.

THY uçağı İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı. Uçağa binen B. G isimli yolcu bağırmaya başladı. Yolculardan biri kendisinin 10 bin TL'ye yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını iddia etti. Diğer yolcu ile yan yana oturmayacağını söyleyerek kabin memurlarına hakaret ve küfür etti. İhbar üzerine uçağa gelen polis memurlarına da yolcuğu sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyledi. Yolcu uçaktan indirildi. Uçaktan inan şahıs çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden para cezası uygulandı. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından ailesine teslim edildi.