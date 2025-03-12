Tiktok Fenomeni Meltem Menteşeli Cinayeti

Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

Tiktok Fenomeni cinayeti soruşturması devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Meltem Menteşeli'nin, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ederken, Menteşeli'nin Tiktok Fenomeni olduğu, yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"Geniş çaplı soruşturma devam ediyor"

Olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Menteşeli'nin ölümü ile ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve şüpheli olarak bir ismin öne çıktığı öğrenildi.

"Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok Fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi.

"Son yolculuğuna bugün uğurlanacak"

Dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Meltem Menteşeli, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.