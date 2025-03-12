Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

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Aydın'da otomobilinin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunan 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı.

12.03.2025 14:07  Güncelleme: 14:50
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Meltem Menteşeli'nin, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ederken, Menteşeli'nin Tiktok fenomeni olduğu, yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Menteşeli'nin ölümü ile ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve şüpheli olarak bir ismin öne çıktığı öğrenildi.

Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

TİKTOK FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi.

Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Meltem Menteşeli, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar:
    TikTok dünyanın başına bela oldu 4 0 Yanıtla
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