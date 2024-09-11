Ankara'da Tır ve Otomobil Kazası

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Tır ile iki otomobilin karıştığı kaza kamerada

ANKARA - Ankara'da bir tır sürücüsü, virajı dönmek için duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, kazaya karışan diğer araç ise yol kenarında yeşil alana devrildi.

Kaza, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mevkiinde meydana geldi. Sola dönmek üzere sinyal veren otomobile rağmen yavaşlamayan tır, ters yönden sollama yapmak isterken iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri takla atarken diğeri ise yolun sağ tarafında bulunan park alanına devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.