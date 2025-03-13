Tırda 138 Tabanca Ele Geçirildi

'Tekstil malzemeleri taşıyorum' dedi, tırın içinden 138 tabanca çıktı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Almanya'ya gitmek üzere olduğu öğrenilen bir tırın, limandaki x-ray cihazına girmeden önce indirdiği kolilerde yapılan aramalarda 138 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Almanya'ya gitmek üzere Çesme Limanı'na gelen ve tekstil malzemeleri taşıdığı öğrenilen bir tırı, risk analizı kapsamında X-Ray taramasına sevk etti. Bu esnada ekipler, aracın x-ray cihazına girmeden önce liman sahasında bekleme yaptığını belirledi. Durumdan şüphelenen ekipler, tırın cihaza girmeden önce konteynerlerin yanına koli indirdiğini tespit etti. Kolilerde yapılan aramalarda çoğu 'hayalet silah' olarak tabir edilen tabanca olmak üzere toplam 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda tır şoförü F.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.