Tire ve Bayındır'da orman yangınları sürüyor - Son Dakika
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Tire ve Bayındır'da orman yangınları sürüyor

İzmir'in Tire ve Bayındır ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına ekiplerin ve gönüllülerin müdahaleleri sürüyor. Tire'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı.

17.08.2024 22:40
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Tire ve Bayındır'da orman yangınları sürüyor

Semaverden çıktığı iddia edilen Tire'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Tire ve Bayındır ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına ekiplerin ve gönüllülerin müdahaleleri sürüyor.

Tire'nin Karateke Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, iddialara göre 3 kişinin semaver yakarken neden olduğu bir kıvılcımla ortaya çıktı. Yangın, ekiplerin ve gönüllülerin yoğun çabasıyla dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı ancak sabah saatlerinde yangın, farklı bir bölgede yeniden alevlendi. Gün boyu süren yangın söndürme çalışmaları sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Tire Belediyesi'ne ait tankerler ve iş makineleri, AFAD ve TAKED ekipleri yangına müdahale ederken, Tire halkı da büyük bir dayanışma içinde gönüllü olarak yardım etti.

Yangın bölgesine destek için Türk Kızılayı da harekete geçti. Tire Kızılay Şubesi Başkanı Arif Demirkan ve yönetim kurulu, bölgeye yardım araçları göndererek yangınla mücadele eden vatandaşlara kumanya dağıttı. Demirkan, yangının büyüklüğü karşısında gösterilen bu dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kızılay olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Tüm Tire halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da gün boyu yangın söndürme çalışmalarına katıldı. AK Parti Ödemiş Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçe başkanları da Bayındır ve Tire bölgelerinde yangın çalışmalarına destek verdi.

Tire'de yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda, ancak yetkililer yangının tamamen sönmediğini ve tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

Bayındır'da yangın şiddetli rüzgarla ilerliyor

Tire'deki yangınla eş zamanlı olarak Bayındır ilçesinde de büyük bir orman yangını başladı. Dün Yeşilyurt ve Canlı bölgelerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bugün Söğütören ve Furunlu mahallelerine doğru hızla yayıldı. Ekipler ve gönüllü vatandaşlar, Bayındır'daki yangını söndürmek için canla başla çalışmaya devam ediyor. Ancak rüzgarın şiddeti yangının hızla ilerlemesine neden olarak, kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yangının İzmir-Bayındır yoluna sıçraması sonucu, Tire-Bayındır yolu güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu tedbir, yangının daha fazla can ve mal kaybına yol açmaması için alındı.

Tire'deki yangınla ilgili 3 tutuklama

Tire'de yangını çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tire ve Bayındır'da orman yangınları sürüyor - Son Dakika

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