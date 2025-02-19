Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Emin Gümüşkaya\'nın cenazesine bir avuç insan katıldı

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Akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya için cenaze töreni düzenlendi. Gümüşkaya'nın cenazesi Üsküdar'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Usta sanatçı Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede dün 77 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden oyuncu için bugün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene oyuncu Zafer Algöz ve Gümüşkaya'nın şehir tiyatrolarından oyuncu arkadaşları katıldı.

Az sayıda kişinin yer aldığı törenin ardından Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, yarın Bursa'da yapılacak tören ve ardından kılınacak cenaze namazı için alkışlarla memleketine uğurlandı.

"BU MESLEĞİ AŞK İÇİN YAPARDI"

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi. Hatta bir gün, 'Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet tiyatrosunda ben oyunlar oynadım, bir 'Seyyar Teyyar' oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu' dedi. Onunla olan gönül bağım başkadır. Elbette devlet tiyatrolarında, sinema çevresinde birçok insanla, birçok meslek büyüğümle tanışma, çalışma şerefine nail oldum. Ama tıpkı rahmetli Nur Subaşı gibi, rahmetli Semih Sergen gibi Emin abi de fabrikası tarafından bir tane üretilmiş ve artık fabrikası kapatılmış kıymetli bir adamdı" ifadelerini kullandı.