Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Emin Gümüşkaya'nın cenazesine bir avuç insan katıldı - Son Dakika
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Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Emin Gümüşkaya'nın cenazesine bir avuç insan katıldı

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77 yaşında akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya için İstanbul Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının cenaze törenine bir avuç insanın katılması dikkat çekti.

19.02.2025 15:04
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Akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya için cenaze töreni düzenlendi. Gümüşkaya'nın cenazesi Üsküdar'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Usta sanatçı Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede dün 77 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden oyuncu için bugün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene oyuncu Zafer Algöz ve Gümüşkaya'nın şehir tiyatrolarından oyuncu arkadaşları katıldı.

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Emin Gümüşkaya'nın cenazesine bir avuç insan katıldı

Az sayıda kişinin yer aldığı törenin ardından Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, yarın Bursa'da yapılacak tören ve ardından kılınacak cenaze namazı için alkışlarla memleketine uğurlandı.

"BU MESLEĞİ AŞK İÇİN YAPARDI"

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi. Hatta bir gün, 'Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet tiyatrosunda ben oyunlar oynadım, bir 'Seyyar Teyyar' oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu' dedi. Onunla olan gönül bağım başkadır. Elbette devlet tiyatrolarında, sinema çevresinde birçok insanla, birçok meslek büyüğümle tanışma, çalışma şerefine nail oldum. Ama tıpkı rahmetli Nur Subaşı gibi, rahmetli Semih Sergen gibi Emin abi de fabrikası tarafından bir tane üretilmiş ve artık fabrikası kapatılmış kıymetli bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Emin Gümüşkaya'nın cenazesine bir avuç insan katıldı
Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Emin Gümüşkaya\'nın cenazesine bir avuç insan katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Emin Gümüşkaya'nın cenazesine bir avuç insan katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Davut Cirak:
    Bizim sanatçıların bir çoğu halktan kopuk yaşam sürdükleri ve kendilerini üstün gördükleri için ölğmleri de yanlız oluyor 54 16 Yanıtla
  • Fatih Celik:
    Demekki sanat camisi vefasız maneviyatsiz 52 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    Allah rahmet etsin 42 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Rahmetli sağlığında demeki cenazelere katılmamış durum onu gösteriyor 25 14 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Sanatçıları sadece dizilerde gördüğümüz için . Çok umrumuzda olmuyor . Çünkü bunlar bir kaç film cektiktensonra . Ya kominist okuyor ya ateist oluyor yada ömür boyu evsiz taşıyorlar bir köşelerde . Onun için olum bunlara haram 20 10 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bu kişiden kaynaklıdır. benim kayınpederiminde cenazesi muhtemelen bir imam ve iki eşi ile olur 13 6 Yanıtla
  • Derviş:
    çok da önemlimi öldükten sonra insanların çok olup az olduğu bir iki gün sonra her şey unutulur 8 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    sanat=eşittir para , nerde bunlarda o vefa sevgi saygı Yazik 8 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Hayatta ne ekersen onu biçersin. 4 0 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Anadolu’da bir kültür vardır cenazeye düğüne gitmek istemeyen olduğunda hemen gitmezsen gelmezler diye söylerler sanatçıya Allah rahmet diliyorum fakat vefa vefa gösterene gösterilir belkide bu sonu kendi hazırladı 2 0 Yanıtla
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