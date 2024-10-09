Tofaş Aracı Trafiği Tehlikeye Soktu

Tofaş marka araç ile makas atıp trafiği tehlikeye soktu
ELAZIĞ - Elazığ'da Tofaş marka araçla makas atarak ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye attı.
Olay bugün öğlen saatlerinde Malatya Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası belirlenemeyen Tofaş marka otomobil sürücüsü, makas atarak ilerledi. Bir süre makas atarak ilerleyen araç, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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