Tokat'ta Almus Barajı'nda boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Tokat'ta Almus Barajı'nda boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda suya batıp çıkan bir kişiyi fark eden üç arkadaş, hızlıca müdahale ederek kişiyi kurtardı. Durumu önce oyun sandıkları kişinin sudan çıkmadığını görünce, baraj kenarında işletmesi bulunan Murat Aybek ve arkadaşları İbrahim Odabaş ile Turgut Baydoğan, kararlı bir şekilde müdahale etti. Kurtarılan kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

11.06.2024 21:20
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Tokat'ın Almus ilçesindeki Almus Barajı'nda suya batıp çıkan bir kişiyi fark eden üç arkadaş, durumu önce oyun sandı. Ancak şahsın sudan çıkmadığını görünce, baraj kenarında işletmesi bulunan Murat Aybek ve arkadaşları İbrahim Odabaş ile Turgut Baydoğan hızlıca müdahale etti. Sala binmek istemeyen kişiyi kararlı bir şekilde kurtaran ekip, şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Son dakika kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda Yücel Toprak isimli kişinin suya batıp çıktığını gören üç arkadaş, önce şahsın oyun oynadığını düşündü. Ancak Toprak'ın sudan çıkmadığını fark eden arkadaşlar, hemen harekete geçti. Baraj kenarında işletmesi bulunan Murat Aybek ile arkadaşları İbrahim Odabaş ve Turgut Baydoğan, hızlıca bir sal temin ederek Toprak'ın yanına gitti. Su üzerinde zor durumda olan şahıs, sala binmek istemese de Aybek ve arkadaşları kararlı davranarak şahsı yakasından tuttu. Daha sonra, salı geri çekerek Toprak'ı karaya kadar getirdiler. Baraj kenarında bekleyen ambulansa kadar taşıdıkları şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayın ardından konuşan Murat Aybek, "ATV sefer turları düzenlediğimiz yerlerimiz var. Bir arkadaşın boğulduğunu gördük. O arada arkadaşlarımızla giderek şahsı kurtardık" dedi

Turgut Baydoğan ise, "Biz önce şaka yapıyor sandık. Biz çay içerken 2-3 saniye görüntüden kayboldu. İbrahim de adam boğuluyor deyince arkadaşımızın kayığını çalıştırıp yanına gittik. Biz gittiğimizde kulağından falan kan gelmişti. Son dakika yetiştik. Biz aldığımızda yarı canlı yarı cansızdı. 5 dakika geç kalsak arkadaşı kaybetmiştik. Aldık kenara çekerek ambulans ve emniyet yetkililerine teslim ettik" dedi.

Yücel Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Almus Barajı'nda boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı - Son Dakika

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