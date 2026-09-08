Tokat Reşadiye'de hafif ticari araç takla attı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat Reşadiye'de hafif ticari araç takla attı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Tokat Reşadiye\'de hafif ticari araç takla attı, 2\'si ağır 4 kişi yaralandı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve N.Ş. ile A.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tokat'ta refüje çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye ilçesi D-100 Karayolu Yuvacık köyü Kışla Oğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşadiye'den Koyulhisar istikametine seyir halinde olan E.Ş. (21) yönetimindeki 34 LC 2513 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçti. Kazada sürücü E.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ş. (41), A.Ş. (47) ve Y.Ş. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan N.Ş. ve A.Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Acil Durum, Reşadiye, 3. Sayfa, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat Reşadiye'de hafif ticari araç takla attı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Reşadiye'de hafif ticari araç takla attı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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