Tokat\'ta ahır yangını: 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Tokat'ta gece saatlerinde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, merkeze bağlı Kızılköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işitme engelli M.E.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan telef olurken yapıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.