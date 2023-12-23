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Tokat'ta şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Tokat'ta şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini Babası Ahmet Karaca ve Annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir özer, Tokat il Jandarma Komutanı kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.

Tokat\'ta şehit ateşi düştü
23.12.2023 - 00:31,
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Tokat'a şehit ateşi düştü

TOKAT - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini Babası Ahmet Karaca ve Annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir özer, Tokat il Jandarma Komutanı kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Tokat, Irak, Baba, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta şehit ateşi düştü - Son Dakika


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