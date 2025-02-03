Tosuncuk: Zararı Karşılayabilirim - Son Dakika
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Tosuncuk: Zararı Karşılayabilirim

Mehmet Aydın, duruşmada zararları karşılayabileceğini ve dolandırma kastı olmadığını savundu.

03.02.2025 22:59
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın: "Adli emanette param var, zararı karşılayabilirim"

İSTANBUL - Çiftlik Bank'ın kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz verilen Aydın, "Ben dolandırma kastı ile bu işe girmedim. Devlet mal varlığıma el koyduğu için insanlar mağdur oldu. Adli emanette param var, zararı karşılayabilirim" dedi.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya, Havva Özay katılırken, sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"Adli emanette param var, zararı karşılayabilirim"

Duruşmada söz alan sanık Mehmet Aydın, "Ben dolandırma kastı ile bu işe girmedim. Kimseyi dolandırmadım ve yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayacak durumda. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için insanlar mağdur oldu. Benim adli emanette şahsi param var, o bile karşılayacak durumda" diye konuştu.

"Mehmet Aydın'ın Türkiye'deki işleri ile hiçbir alakamın olmadığını ona da sorabilirsiniz"

Sanık Osman Naim Kaya, "Hiç bir şekilde kaçak durumda olmadım. Mehmet Aydın ile internet aracılığıyla tanıştım. Mehmet Aydın'ın Türkiye'deki işleri ile hiçbir alakamın olmadığını ona da sorabilirsiniz. Ne emir alışım ne emir verişim olmadı. Bana Uruguay'da teklif etmiş olduğu işten dolayı bir bedel karşılığı hizmet verdim. Dolayısıyla tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Psikolojim bozuldu, çocuğuma vakit ayıramıyorum"

Tutuklu sanıklardan Fatih Aydın, "Daha önce ifade vermiştim. Sahte imza yönünden buradayım. Onun sonucunu bekliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Havva Özay ise "Örgütle hiç bir alakam yoktur. Hesaba gelen paralar da kumarhaneden gelmiştir. Hakkımda şikayet de yoktur, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu. Bir önceki celsede tahliye edilen sanık Cafer Çolak, "Benim vicdanım rahat. Psikolojim bozuldu, çocuğuma vakit ayıramıyorum. ya asın ya kesin, yoruldum. İşe giremiyorum" dedi. Mahkeme, kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

(GÇ-BÇ-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tosuncuk: Zararı Karşılayabilirim - Son Dakika

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