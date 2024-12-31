Trabzon'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Trabzon'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Trabzon Valiliği, yılbaşı için ek güvenlik ve trafik tedbirleri aldı, 2306 personel görev yapacak.

31.12.2024 15:09
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Trabzon'da yılbaşı nedeniyle kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmeleri için Valilik tarafından bir dizi tedbir alındı.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Şehir merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için ek trafik ekipleri görevlendirilmiştir. Alkollü araç kullanımının önlenmesi amacıyla sıklaştırılmış trafik kontrolleri yapılmaktadır. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydan, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında güvenlik güçlerimiz 7/24 görev başında olacaktır. Şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi önemlidir. Eğlence mekanlarının hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluğu denetlenmektedir. Havai fişek ve benzeri maddelerin kullanımında ilgili mevzuata uyulması zorunludur. Sağlık ekipleri, itfaiye ve diğer acil müdahale ekipleri yılbaşı gecesi görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur, mutluluk ve sağlıkla karşılamaları için ilgili tüm kurumlarımız ve Trabzon Valiliğine bağlı güvenlik birimleri görev başında olacaktır" denildi.

Trabzon'da yılbaşında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 461, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 810 ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 35 olmak üzere toplam 2 bin 306 güvenlik personelinin görev yapacağı kaydedildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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