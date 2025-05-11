Trafik Tartışmasında Tabanca Gösterdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye tabanca gösteren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet bulvarı üzerinde bir kişinin trafikte tartıştığı kişiye tabanca gösterdiği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.V. kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Ö.V.'ye 11 bin 977 TL idari yaptırım para cezası uygulanırken hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, huzur ve sükünunun sağlanması için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ