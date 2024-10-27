Trafikte Aracıyla Ezmek İstedi

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Akıl almaz olay kamerada: Trafikte tartıştığı 2 kişiyi aracıyla ezmeye çalıştı

HATAY - Hatay'da bir sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki bir kişiyi aracıyla geri manevra yaparak ezmeye çalıştı o anlarsa kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü: trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta motosikletten inen 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmaya devam etti. Sürücünün yoluna devam ettiğini düşünen gençler de motosiklete bindi. O sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla 2 kişiyi ezmeye çalıştı. Gençlerin kaçarak ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansırken akıl almaz olay sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.