Trafikte İçecek Fırlatan Sürücüye Ceza

Hatay'da trafikte tartıştığı tır sürücüsüne içecek fırlatan araç sürücüne bin 986 TL cezai işlem uygulandı. O anlar kameraya yansıdı.

Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki hafif ticari aracın 25 yaşındaki sürücüsü F.Ö., tartıştığı tır sürücüsüne içecek fırlattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Sinirlenerek tır sürücüsüne içecek fırlattığını söyleyen şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 986 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY