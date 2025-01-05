TSK, Suriye ve Irak'ta teröristleri etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/ YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. - ANKARA