Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi Öldüresiye dövdüğü kanlar içindeki akrabasının üstüne oturup polisi bekledi - Son Dakika
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Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi Öldüresiye dövdüğü kanlar içindeki akrabasının üstüne oturup polisi bekledi

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Aksaray'da haraç istediği akrabasının evine tüfek ve satırla giden bir şahıs, ağır bir şekilde dövüldü. Kanlar içinde kalan şahıs, baba ve oğul tarafından polis gelene kadar bekletildi. Olay sonucunda baba ve oğul gözaltına alındı.

03.07.2024 06:51
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Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi

Öldüresiye dövdüğü kanlar içindeki akrabasının üstüne oturup polisi bekledi

AKSARAY - Aksaray'da haraç istediği akrabasının evine tüfek ve satırla giden şahıs adeta meydan dayağı yedi. Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan şahıs, baba ve oğul tarafından darp edilip polise teslim edilirken; baba, polis ekipleri gelene kadar kanlar içinde kalan yaralının üstünde oturup bekledi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5330 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akrabası C.İ.'den haraç istediği iddia edilen O.İ. gece yarısı akrabası C.İ.'yi arayarak haraç almaya geldiğini söyledi. Tüfek ve satırı alıp 68 AAP 158 plakalı otomobille akrabası C.İ.'nin evinin önüne gelen O.İ. haracını almak için C.İ.'yi aşağıya çağırdı. Oğlu S.İ. ile aşağıya inen C.İ. haraç almaya geldiğini iddia ettikleri O.İ.'yi darp etti. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içinde kalan O.İ. ağır yaralanırken kavgayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar O.İ.'nin kaçmaması için kollarını tutup üzerinde bekleyen C.İ., polis ekiplerinin gelmesi üzerine yaralı şahsa, "Bir daha akıllı oluyorsun. Bunda bir daha af olmaz. Onu da sana söyleyeyim, Akıllı ol oğlum" deyip şahsı "Alın abi" diyerek ekiplere teslim etti. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilen O.İ. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şahsın baskına geldiği araçta arama yapan polis ekipleri bir adet tüfek ve bir adet satır ele geçirdi. O.İ.'nin dün gündüz de baba ve oğulun dükkanına gidip silah çektiği, haraç istediği ve bu nedenle baba ve oğlun da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alınırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi Öldüresiye dövdüğü kanlar içindeki akrabasının üstüne oturup polisi bekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi Öldüresiye dövdüğü kanlar içindeki akrabasının üstüne oturup polisi bekledi - Son Dakika
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