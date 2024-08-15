Tunceli'de kamyon devrildi: 1 yaralı
TUNCELİ - Tunceli'de kamyonun şarampole devrilmesi üzerine meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli- Erzincan karayolunun 30. kilometresinde bulunan Rabat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AR 267 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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