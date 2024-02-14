Tunceli\'de Terör Operasyonunda Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi

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Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonunda terör örgütlerine ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğünce 13.02.2024 günü Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonunda; 1 mağara 1 silah deposu ve 4 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 2 adet MG-3 makineli tüfek, 1 adet LMGK makineli tüfek, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet M23 model ateşleme düzeneği, 1 adet M23 model ateşleme düzeneği, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi. - TUNCELİ