Tunceli'ye 3 Yeni Jandarma Botu Tahsis Edildi - Son Dakika
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Tunceli'ye 3 Yeni Jandarma Botu Tahsis Edildi

Tunceli\'ye 3 Yeni Jandarma Botu Tahsis Edildi

Jandarma, Tunceli'de asayiş ve arama-kurtarma için 3 bot tahsis etti, ilk devriye Uzunçayır'da yapıldı.

14.10.2024 11:09
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tunceli'ye 2'si arama kurtarma biri de asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 bot tahsis edildi. Asayiş botunun ilk devriyesi Uzunçayır Baraj Gölü'nde Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tunceli'de kısa bir süre önce akarsu, gölet ve barajlarda emniyet ve asayiş hizmetleri için jandarma bünyesinde Bot Komutanlığı kuruldu. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu kapsamda Tunceli'ye 2'si arama-kurtarma biri de asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 botun tahsisi gerçekleştirildi. Bot Komutanlığını ziyaret eden Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ilgililerden bilgi aldıktan sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile birlikte asayiş botuyla Uzunçayır Baraj Gölünde asayiş devriyesi gerçekleştirdi.

Tahsis edilen 2 arama-kurtarma botunun da eşlik ettiği devriyede açıklama yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, suyun şehirlere büyük güzellikler kattığını belirterek, " Türkiye'de suyun en fazla güzellik kattığı şehirlerin başında belki Tunceli geliyor. İki önemli ırmak, hem Munzur Nehri, hem Pülümür Nehri ilimiz merkezinde birleşiyor ve Munzur Nehri olarak devam ediyor. Bu nehir üzerinde sulama ve elektrik üretimi amaçlı yapılmış barajlar var ve bunlar Keban'ı besliyor" dedi.

Suyun güzelliklerin yanı sıra bazen asayiş olaylarına da konu olabildiğini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Bazen boğulma olayları bazen kaybolma vakaları cereyan edebiliyor. Bu münasebetle Tunceli'nin huzur ve güvenliğinin daha iyi bir düzeye gelmesi için Jandarma Genel Komutanlığımız İçişleri Bakanlığımız tarafından ilimize 3 tane bot tahsis edildi. Bunların 2 tanesi arama-kurtarma amaçlı üzerinde bulunduğumuz bot ise asayiş olaylarına bakacak. Tabi isteriz hiç kullanılmasın ama acil bir durumda bunlar can kurtarır. Arkadaşlarımızın olay yerine hızlıca intikal edip görevlerini yapmalarını sağlayacağız. İlimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Tunceli'nin doğal güzelliklerine vurgu yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz doğal güzellikleriyle ünlü bir olduğu için yaban hayatı da oldukça üst düzeyde. Biz yaban hayatını korumayı çok önceliyoruz. Gerek kara avcılığıyla mücadelede gerekse çevre suçlarının hızlı tespiti için de bu botları kullanacağız. İstiyoruz ki Tunceli hiç bozulmadan Türkiye'nin en güzel, en temiz illerinden biri olarak kalsın" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'ye 3 Yeni Jandarma Botu Tahsis Edildi - Son Dakika

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