Turgutlu'da Kaza: 4 Yaralı

Turgutlu'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu yönü istikametinde seyreden Figen Z. idaresindeki 45 FZ 077 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Turgutlu ilçesi Yukarı Bozkır Mahallesi imamı olduğu öğrenilen Yunus D. idaresindeki 35 AH 7451 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Yunus D. ve Teslime D.'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edileceği bildirilirken, diğer yaralılar Yusuf D. ve sürücü Figen Z.'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.