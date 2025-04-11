Türk Polis Tarihi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Türk Polis Tarihi Sergisi Açıldı

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Ankara'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı için tarihi sergi düzenlendi.

11.04.2025 16:02
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Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılında 'Türk Polis Tarihi Sergisi' düzenlendi

ANKARA - Ankara Kızılay Metro Çarşısı'nda Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı kapsamında 'Türk Polis Tarihi Sergisi' düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kapsamında Başkent'te 'Türk Polis Tarihi Sergisi' Ankaralılarla buluştu. Metro Çarşısı'nda düzenlenen sergide tarihi polis kıyafetleri canlı mankenler tarafından sergilendi. Türk Polis Teşkilatı'nda görev alan polisler de kurulan stantlarda vatandaşlara kendi birimleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca bugün sona erecek olan sergide, Türk polisinin geçmişten bugüne kadarki görevlerde çekilmiş fotoğraflar vatandaşlarla buluştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türk Polis Tarihi Sergisi Açıldı - Son Dakika

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