Türkiye'yi yasa boğan taksici cinayeti Gaddar'a konu oldu! İntikam sahnesi dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Türkiye'yi yasa boğan taksici cinayeti Gaddar'a konu oldu! İntikam sahnesi dikkat çekti

Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinde üşüdüğü için taksisine aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin konusu işlendi. Dizide Erge'yi öldüren kişiden intikam alındığı anlara yer verildi.

24.02.2024 10:16  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sümeyye Aydoğan ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı Gaddar dizisinde üşümesin diye taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge'yle ilgili bir sahneye yer verildi.

ÖLDÜRÜP CANSIZ BEDENİ ASTI

Her bölümü büyük bir merakla izlenen dizide Oğuz Erge'nin öldürüldüğü an ve katili yer aldı. Dizide Ulusoy'un oynadığı Dağhan, 2 çocuk babası taksici Rüstem Ayaz'ı acımasızca öldüren katili yakalayıp evine baskın yapıyor. "Rüstem ağabeyin selamı var" diyen Dağhan, katili camdan atıyor. Dağhan daha sonra da katilin cesedini taksicinin babasının dükkanının önüne asarak "Gözün açık gitmesin" diyor.

Türkiye'yi yasa boğan taksici cinayeti Gaddar'a konu oldu! İntikam sahnesi dikkat çekti

OĞUZ ERGE'YE NE OLMUŞTU?

İzmir Gaziemir'de 31 Ocak gecesi evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ı soğukta üşümesin diye aracına aldı. Bir süre şoförü farklı adreslere yönlendiren Delil Aysal taksiden ineceğini söyledikten sonra cebinden para çıkartıyormuş gibi yaparak "Kimseye güvenmeyeceksin" diyerek Erge'ye 3 kurşun sıktı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Cinayet anı kameraya anbean yansırken 110 saatlik görüntü incelendikten sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

Türkiye'yi yasa boğan taksici cinayeti Gaddar'a konu oldu! İntikam sahnesi dikkat çekti
Türkiye\'yi yasa boğan taksici cinayeti Gaddar\'a konu oldu! İntikam sahnesi dikkat çekti

Çağatay Ulusoy, Gaddar, NOW, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'yi yasa boğan taksici cinayeti Gaddar'a konu oldu! İntikam sahnesi dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • M Ak: İdam geri gelsin 58 6 Yanıtla
  • mert demir: kaçıncı yüz yılda yaşıyorsunda idam geri gelsin diyorsun. ömür boyu hapis falande bari idam istiyorsan afkanistana git 8 47
  • mert çelik: idam olmayınca,ınsanlar dızı ızleyerek hayali rahatlıyor.. 29 3 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya: vay be ne gaddarmış?gerçekte 10 yıl yatar çıkar 10 3 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:18:00. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'yi yasa boğan taksici cinayeti Gaddar'a konu oldu! İntikam sahnesi dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement