TUSAŞ'ta Silahlı Saldırı Açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara TUSAŞ'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kacır, "TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde bir haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım. Kendisi haberi doğruladı ancak henüz detaylarla ilgili bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim tüm mühendislerimizi, araştırmacılarımızı muhafaza etsin" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan, İstanbul'da katıldığı toplantı sonrasında TUSAŞ'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kacır, "TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde bir haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım. Kendisi haberi doğruladı ancak henüz detaylarla ilgili bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim tüm mühendislerimizi, araştırmacılarımızı muhafaza etsin" dedi. - İSTANBUL