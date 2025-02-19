TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Adliyeye Geldi - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Adliyeye Geldi

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, adil yargılamayı etkileme ve yanıltıcı bilgi yayma suçları kapsamında ifade verdi.

19.02.2025 20:04
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi

İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, genel kurulda söylediği sözler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Şubat tarihinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında derneğin genel kurulunda sarf ettiği sözler nedeniyle ertesi gün 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın da aynı gün derneğin genel kurulunda yaptığı konuşmasında bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli Turan hakkında da 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Turan adliyeye geldi

Soruşturma kapsamında Turan, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Adliyeye Geldi - Son Dakika

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