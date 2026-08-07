Tuzla'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tuzla'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Tuzla\'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla'da 2 katlı işçi konteynerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tuzla Postane Mahallesi Şentürk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fars Yapı'ya ait 2 katlı 24 adet işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede konteynerin yemekhane bölümüne sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan konteyner hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın hızla kontrol altına alınarak yakınında bulunan ağaçlık alana sıçraması önlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Tuzla, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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