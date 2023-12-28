Uçurumdan yuvarlanan otomobil alev alev yandı

TOKAT - Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlanmasının ardından cayır cayır yandı

Edinilen bilgilere göre; kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Yolustü Köyü mevkinde tek taraflı olarak meydana geldi. Plkalası öğrenilemeyen otomobil sürücü H.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uöuruma uçtu. Kaza sonrasında otomobil de bulunan 4 kişi yaralı olarak araçtan çıktı. Kaza sonrasında otomobil alev aldı. Alev alan otomobil yanarak kül oldu. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.