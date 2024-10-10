Ucuz Arsa Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
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Ucuz Arsa Dolandırıcıları Yakalandı

Kayseri'de ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı.

10.10.2024 22:35
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Ucuz arsa satma vaadi ile vatandaşları dolandıran 7 şüpheli yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de bir internet sitesi üzerinden ucuza arsa satma vaadi ile dolandırıcılık yapan 7 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; bir internet sitesinden kentte arsa satmak için ilan verip mağdurlara ucuza arsa satma vaadi ile dolandırıcılık yapan şahısları tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; G.P. ve C.Ş.'yi yakaladı. Yapılan aramalarda ise, 13 adet telefon, 3 adet laptop, 2 adet flash bellek ve 16 adet simkart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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