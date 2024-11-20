Uğur Dündar'ın Babalık Davası Reddedildi - Son Dakika
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Uğur Dündar'ın Babalık Davası Reddedildi

Uğur Dündar\'ın Babalık Davası Reddedildi

Mahkeme, Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığına karar vererek davayı reddetti.

20.11.2024 16:28
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Isparta 3.Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Uğur Dündar ile D.G. katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dosyayı karara bağlayacaklarını belirterek Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi yaptığını biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığını aktardı. Kararını açıklayan mahkeme, "Uğur Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı" sonucuna vararak davayı reddetti.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dündar, "Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi, biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti" ifadelerine yer verdi.

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'DOSYAYI İSTİNAF MAHKEMESİNE GÖTÜRECEĞİZ'

D.G.'nin avukatları Ahmet Furkan Uludağ ile Ferihan Polat ise karara ilişkin, "Dündar her ne kadar süreç tamamen sona ermiş gibi açıklama yapmış ve bazı gündüz kuşağı programlarında da bu yönde söylemlerde bulunulmuş ise de DNA raporuna yapmış olduğumuz itirazlarımız bakidir. DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle dosyayı üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine götüreceğiz. İstinaf Mahkemesi itirazlarımızı değerlendirip bir karar verecektir. Özetle; karşı tarafın 'gereksiz' olarak tanımladığı ancak müvekkilin hayatına mal olan davada henüz kesin bir karar yoktur. Hukuki mücadelemiz devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uğur Dündar'ın Babalık Davası Reddedildi - Son Dakika

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