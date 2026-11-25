Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim Binası'nda klimada meydana gelen patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Binada bulunan klimada meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.