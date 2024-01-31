Uluslararası Adalet Divanı, Rusya\'yı Ukrayna\'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiği için suçlu buldu

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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda BM terörle mücadele anlaşmasının bazı bölümlerini ihlal ettiğine hükmetti.

Ukrayna tarafından Rusya'ya karşı 17 Temmuz 2014 tarihinde Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesi ile ilgili açılan davada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda BM terörle mücadele anlaşmasının bazı bölümlerini ihlal ettiğine hükmetti.

UAD, terörizmin finansmanı suçlamalarının soruşturulması talimatı verirken, Ukrayna'nın tazminat talebini ise reddetti.

Ne olmuştu?

Malezya Hava Yolları'nın MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Temmuz 2014'de Amsterdam- Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüştü. Uçakta bulunan 80'i çocuk, 15'i mürettebat toplam 298 kişiden kurtulan olmamıştı. Uçakta 17 ülkeden yolcu bulunurken, yolcuların 196'sı Hollanda'dan, 43'ü Malezya'dan, 38'i Avustralya'dan ve 10'u Birleşik Krallık'tandı.

Uluslararası bir araştırmacı ekibi geçtiğimiz yıl uçağın bir Rusya yapımı askeri füze ile vurulduğunu açıklamıştı. Rusya ise suçlamaları reddetmişti.

Lahey Bölge Mahkemesi, uçağın düşürülmesi ile ilgili davada Rus Albay İgor Girkin, Rusya Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU Subayı Sergey Dubinsky ve Ukrayna vatandaşı Leonid Kharchenko hakkında müebbet hapis cezası, eski GRU üyesi Oleg Pulatov hakkında ise beraat kararı verilmişti. - LAHEY