Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
ANKARA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Devlet Demir Yolları Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ'ın karayoluyla İstanbul'a götürüleceği bildirildi.
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