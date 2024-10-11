UNIFIL Üssüne İkinci Saldırı - Son Dakika
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UNIFIL Üssüne İkinci Saldırı

İsrail'in Naqoura'daki UNIFIL üssüne düzenlediği saldırıda 2 barış gücü askeri yaralandı.

11.10.2024 17:19
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sabah UNIFIL'in Naqoura üssü son 48 saat içinde ikinci kez patlamalarla sarsıldı. Gözlem kulesinin yakınında meydana gelen iki patlamanın ardından 2 barış gücü askeri yaralandı. Barış gücüne yönelik her türlü kasıtlı saldırı, uluslararası insancıl hukukun ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararının ağır bir ihlalidir" bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Naqoura şehrinde bulunan UNIFIL üssüne üst üste ikinci gün gerçekleştirdiği saldırının detayları netleşiyor. UNIFIL'den saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah UNIFIL'in Naqoura üssü son 48 saat içinde ikinci kez patlamalarla sarsıldı. Gözlem kulesinin yakınında meydana gelen iki patlamanın ardından 2 barış gücü askeri yaralandı. Yaralı 1 barış gücü askeri Tyre'deki bir hastaneye kaldırılırken, ikincisi Naqoura'da tedavi görüyor" ifadeleri kullanıldı.

"Barış gücüne yönelik her türlü kasıtlı saldırı, uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalidir"

Açıklamada, "Bugün, Labbouneh'deki Mavi Hat yakınındaki 1-31 numaralı BM mevzilerimizde bulunan bazı duvarlar, İsrail ordusuna ait paletli aracın çarpması ve orduya ait tankların BM mevzilerine doğru ilerlemesi sonucu yıkıldı. Barış gücümüz olay yerinde kalırken, UNIFIL Hızlı Müdahale Gücü de bölgeye yardım ve takviye amacıyla gönderildi. Bu olaylar, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararı uyarınca Güney Lübnan'da görev yapan BM barış güçlerini bir kez daha çok ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Bu ciddi bir gelişmedir ve UNIFIL, BM personelinin ve varlıklarının güvenliğinin garanti altına alınması, BM tesislerinin dokunulmazlığının her zaman saygı görmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamaktadır. Barış gücüne yönelik her türlü kasıtlı saldırı, uluslararası insancıl hukukun ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararının ağır bir ihlalidir" denildi.

Ne olmuştu?

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Güney Lübnan'daki Naqoura şehrinde bulunan UNIFIL üssünü hedef alması sonucu 2 askerin yaralandığı öğrenilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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